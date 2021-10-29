Няня осталась посидеть с детьми и вызвала полицию по одной причине

Пользовательница Reddit, подрабатывающая няней, поделилась историей о том, как решила вызвать полицию в дом клиентки по одной причине. Девушка заявила, что мать детей, за которыми она присматривала, не выполнила обещание и игнорировала ее звонки на протяжении нескольких часов.

Автор поста рассказала, что одна из ее клиенток стала все чаще опаздывать. «Например, я согласилась посидеть с детьми утром, пока их мать завтракает вне дома, а в итоге она вернулась только в семь часов вечера. Получается, что весь мой день пропал. Потом она перестала предупреждать меня о том, что опаздывает», — пожаловалась девушка.

Недавно клиентка попросила няню посидеть с ее детьми в воскресенье. Женщина пообещала вернуться к девяти часам вечера. «Я сказала, что у меня свои планы на вечер, потому что я собиралась встретиться с друзьями», — вспомнила она. Однако мать так и не появилась в обещанное время. Девушка пыталась связаться с ней, но все звонки и сообщения та проигнорировала.

Тогда няня решила вызвать полицию. «Если бы она написала мне: "Эй, я вернусь к такому-то часу", то я бы осталась с ее детьми. К слову, я даже не знала никого из ее родных, кому я могла бы позвонить», — объяснила девушка. Няня показала прибывшим полицейским скриншоты переписки с клиенткой. В результате они забрали детей в участок, а героиня истории ушла домой.

Через несколько часов няне позвонила мать и спросила, где находятся ее дети. Тогда девушка посоветовала ей позвонить в полицию. На следующий день рассказчица получила от клиентки большое сообщение о том, что отца детей вызвали в полицию и теперь ее могут лишить родительских прав.

«Я думала, что поступила правильно, пока не поговорила со своей подругой, у которой есть дети. Она сказала, что мне следовало дождаться, когда придет мать, и сообщить ей, что я больше никогда не буду сидеть с ее детьми», — поделилась девушка. Рассказчица поинтересовалась у пользователей, что они думают о ее решении вызвать полицию.

Большинство комментаторов поддержали позицию автора поста. Один из пользователей отметил, что клиентка своими действиями показала, что она не уважает чужой труд, и, более того, не заботится о собственных детях.