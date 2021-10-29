С украинских звезд предложили брать налоги за концерты в России

Украинский певец и фронтмен группы «Скай» Олег Собчук предложил в интервью на YouTube-канале DOROTYE обложить налогом в 80 процентов отечественных артистов, выступающих в России в разгар войны в Донбассе, и отдавать полученные таким образом средства на нужды армии. То же, по его мнению, необходимо сделать и с российскими звездами, приезжающими с концертами на Украину.

«Если бы у меня была возможность запретить выступать российским артистам, я бы это сделал. Это ненормально, нелогично и нечестно. Но есть и другой вариант. Если эти артисты до сих пор пользуются такой популярностью на Украине, то надо брать с них налоги серьезные и на армию — 80 процентов. С тех артистов, которые уезжают отсюда зарабатывать туда, тоже брать 80% налога на украинскую армию. А когда в России узнают, куда уходят деньги, их больше не пригласят», — заявил певец.

Ранее воюющие в Донбассе украинские военные после отступления из села Старомарьевка записали и выложили видео, в котором пожаловались на то, что к ним не пришла обещанная поддержка, а также заявили, что оценивают свои жизни выше «понтов» президента Владимира Зеленского.