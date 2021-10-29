В России допустили введение продовольственной поддержки малоимущих

Минэкономразвития допустило раздачу продовольственных наборов для малоимущих россиян, пишут «Известия» со ссылкой на источники, близкие к ведомству.

В министерстве разработали новые меры по борьбе с инфляцией. Эксперты считают, что введение выдачи продовольствия снизит негативное влияние роста цен на социально значимые товары отечественного производства. Среди возможных мер — налаживание прямых контактов между крупными торговыми сетями и фермерами.

Они также предлагают разработать отдельный федеральный проект, направленный на поддержку аграриев-производителей плодоовощной продукции. По мнению аналитиков, справиться с последствиями инфляции поможет включение личных подсобных хозяйств в перечень получателей господдержки. Однако проект еще находится на стадии разработки: какие из идей будут приняты министерством, неизвестно.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в России за неделю с 19 по 25 октября ускорилась с 7,78 процента до 7,97 процента.