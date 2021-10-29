Способ проверки людей на худобу в Корее напугал пользователей сети

Корейский блогер рассказал о популярном тесте на худобу в его стране и напугал подписчиков. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Пользователь соцсети Дэнни (Danny), на страницу которого подписано 530 тысяч человек, поделился видео с подписью «ненавижу эту сторону моей страны», добавив хештеги #lifeinkorea, #weneedtochange и #bodypositivity.

На кадрах ролика юзер показал деревянную конструкцию в местном парке, которая представляет собой расположенные на разном расстоянии друг от друга прутья. На табличке сверху значится надпись «Как дела с жиром на животе?», а каждая «секция» обозначена «допустимым» возрастом. Блогер объяснил, что данная конструкция установлена для проверки тела на наличие лишнего веса: люди должны проходить боком через промежутки между прутьями.

Материалы по теме Голодные до красоты Наркотики, сигареты и смертельный сон: почему и как люди веками пытаются похудеть «Комплексы — мое все» Домогательства, шантаж и булимия: истории моделей об обратной стороне модных съемок

«Подразумевается, что чем вы моложе, тем стройнее», — добавил Дэнни. Он заснял на камеру, как просовывает руку в первый отсек между прутьями, где она занимает почти все пространство. «Как человек вообще должен через это проходить?» — возмутился он.

Публикация стала вирусной и набрала 1,8 миллиона просмотров и 272 тысячи лайков. Подписчики принялись выражать свое возмущение в комментариях. «Жир на животе? Извините, даже моя грудная клетка застрянет в этих прутьях», «Боже мой. Я люблю Корею, но эти стандарты красоты безумно меня расстраивают», «Эта страна игнорирует концепцию генетики», «Даже моя голова не пролезет», «Какой кошмар, это травмирует ментальное и физическое здоровье многих людей», — высказывались они.

В ноябре 2020 года затравленная в школе 25-килограммовая девушка показала свои фото. 18-летняя на тот момент шотландка Элли Споффорт (Ellie Spofforth) рассказала журналистам, что начала беспокоиться о лишнем весе еще в начальной школе. Девушка втайне от родителей вызывала рвоту после каждого приема пищи и проходила как минимум 30 тысяч шагов в день.