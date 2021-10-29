В еще одном российском регионе ужесточат коронавирусные ограничения

В Пермском крае в связи с эпидемиологической ситуацией с 1 по 7 ноября ужесточат коронавирусные ограничения. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

На указанный период приостанавливается деятельность всех организаций кроме продовольственных магазинов и аптек. Сфера общепита будет продолжать работать, но только на вынос.

Кроме того, приостанавливается проведение всех массовых мероприятий. Предприятия непрерывного цикла продолжат работу, однако трудиться там смогут только привитые сотрудники.