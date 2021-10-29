Экстремальную езду российского мэра сняли на видео

Глава Красноярска Сергей Еремин устроил езду на велосипеде для трюков BMX в недавно отремонтированном парке и снял свой визит на видео. Таким образом мэр российского города проверил новые скейт-парка и памп-трек, предназначенные для экстремальных тренировок спортсменов и любителей. Ролик градоначальник выложил в своем Instagram.

Еремин рассказал, что вечером 28 октября решил оценить промежуточные результаты благоустройства парка имени 400-летия Красноярска. Глава города отметил, что подобная площадка за Уралом единственная. Красноярцы смогут кататься в парке на скейтбордах, роликах, самокатах и велосипедах.

«Сам впервые в жизни погонял на BMХ. Как говорится, мне зашло. Я по-настоящему поймал волну и просто не мог остановиться. Понял для себя, что обязательно буду находить время и приезжать сюда за этими непередаваемыми эмоциями. Остались только работы на прилегающей территории и организация входной группы. По словам парней-экстремалов, под контролем которых строился этот объект, бетонный скейт-парк получился просто офигенным!» — пояснил мэр.

Ранее глава Красноярска Сергей Еремин решил проверить, соблюдаются ли в городском общественном транспорте меры профилактики коронавирусной инфекции, носят ли люди маски. Результаты своей инспекции мэр также опубликовал в Instagram.