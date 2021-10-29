В Госдуме предложили отменить транспортный налог для всех россиян

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил упразднить транспортный налог. По его словам, для этого сейчас наиболее подходящее время. Своим мнением политик поделился в разговоре с «Лентой.ру».

В Госдуме ранее предложили освободить пенсионеров от транспортного налога на автомобили, которые им принадлежат. С такой инициативной выступил депутат Иван Сухарев — он направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова, сообщает RT.

В обращении депутат отметил, что в настоящее время каждый регион России может самостоятельно устанавливать льготы для уплаты транспортного налога для пожилых людей. Он объяснил, что в двух соседних субъектах могут действовать разные правила — в одном автомобиль пенсионера мощностью до 150 лошадиных сил освобожден от налога, а в другом необходимо оплатить половину налога за машину мощностью до 100 лошадиных сил.

Согласно письму Сухарева, он просит Котякова оценить, насколько целесообразно освободить всех пенсионеров от уплаты транспортного налога. Речь идет про автомобили, мощность которых не превышает 150 лошадиных сил.

Время настало

Нилов согласился с тем, что транспортный налог на автомобили для пенсионеров следует упразднить. Депутат предложил предоставить такую льготу не только пожилым людям. Согласное его инициативе, от этого сбора стоит отказаться вовсе.

«Нужно вообще убрать транспортный налог. Он несправедливый и неэффективный. Неоднократно поднимались акцизы и сохраняли этот налог. Настало время его просто убрать», — высказался зампредседателя профильного комитета Госдумы.

Ранее парламентарий уже высказывал подобную идею. В начале октября депутат назвал альтернативу транспортному налогу. По мнению Нилова, ей может стать топливный сбор. По словам депутата, налог поступает в бюджет региона, где зарегистрировано транспортное средство, хотя фактически автомобиль может находиться в другом субъекте и портить экологию там. «Если заправляешься в конкретном регионе, в нем ездишь, в этом регионе должен оставаться дополнительный сбор при покупке топлива. Это будет справедливо», — считает Нилов.