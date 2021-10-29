Жену актера Валентина Смирнитского нашли мертвой в Москве

Российскую актрису театра и кино Людмилу Пашкову нашли мертвой в Москве. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Жена звезды фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» Валентина Смирнитского лежала на полу без сознания в своей квартире на Малой Дмитровке. Ее тело обнаружил сын. Он вызвал врачей, которые констатировали смерть 79-летней артистки. Отмечается, что недавно актриса перенесла операцию, после которой часто жаловалась на плохое самочувствие.

Людмила Пашкова родилась 7 августа 1942 года. Она была дочерью актрисы Ларисы Пашковой, служила в Государственном академическом Малом театре, была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Артистка играла в таких фильмах, как «Все улики против него», «Адам и превращение Евы», «Француз Сережа», «Без вины виноватые», «Об этом лучше не знать» и «Бедность не порок».