Бывший депутат Рады попросил Россию об экономической блокаде Украины

Бывший украинский депутат Верховной Рады Алексей Журавко попросил Россию об экономической блокаде Украины, так как поставка газа и нефтепродуктов «позволяет развивать раковую опухоль фашизма, нацизма, русофобских и антибелорусских настроений, а также подпитывать войну в Донбассе». Об этом политик написал в своем Facebook.

По мнению Журавко, от происходящего пострадают прежде всего рядовые украинцы.

В таких условиях, по мнению Журавко, «белорусам и россиянам необходимо, как никогда, сплотиться вокруг своих лидеров».