На Камчатке прокуратура начала проверку информации о разливе нефтепродуктов

Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку соблюдения требований природоохранного законодательства. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что проверка была организована после появления в СМИ и соцсетях информации о загрязнении нефтепродуктами акватории Авачинской губы Петропавловска-Камчатского. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

В 2020 году на берегу Халактырского пляжа Камчатки было найдено множество мертвой рыбы и морских животных. Мертвых животных нашли еще в трех бухтах, а на трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты. Стало известно, что из-за произошедшего на Камчатке пострадали минимум 60 серферов — они получили ожоги роговицы и жаловались на тошноту и кожную реакцию.