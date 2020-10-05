Россияне обратились к врачам после посещения загрязненного пляжа на Камчатке. Об этом рассказала врио министра здравоохранения края Марина Волкова, передает РИА Новости.

По ее словам, девять человек, которые непосредственно контактировали с водой на побережье Тихого океана, пожаловались на жжение, покраснение и пелену перед глазами. Врачи диагностировали всем пациентам химический ожог роговицы первой степени.

Волкова также сообщила, что на Халактырском пляже организуют работу фельдшерско-акушерского пункта, куда россияне смогут обратиться в случае ухудшения состояния их здоровья. Она добавила, что пока не будет результатов лабораторных исследований, невозможно сказать, какое именно воздействующее вещество находится в воде.

Ранее губернатор Камчатского края Солодов назвал три возможные причины загрязнения пляжа на полуострове: техногенное загрязнение, разлив токсичных веществ и природные факторы. В частности, он подчеркнул, что загрязнение может быть связано с водорослями, которые во время шторма вынесло на береговую линию.

2 октября стало известно, что на берег Халактырского пляжа на Камчатке выбросило множество мертвой рыбы, осьминогов, крабов, нерп и других морских животных. Серферы жаловались на тошноту, ухудшение зрения, температуру и першение в горле после погружения в воду.

Позднее пляжи с мертвыми животными обнаружили в еще трех бухтах, а на на трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты. Генпрокуратура России взяла на контроль проверку загрязнения в акватории Тихого океана на Камчатке.