Байден призвал энергопотребителей добиваться расширения поставок нефти от ОПЕК+

США ведут переговоры с основными мировыми потребителями энергоресурсов о том, чтобы совместно добиваться расширения поставок нефти от Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК+) и сообща отвечать в случае отказа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный представитель американской администрации.

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Как сообщил чиновник, тема дефицита топлива и рекордно возросших цен на него обсуждалась на саммите G20 в Риме с участием президента США Джо Байдена.

«Мы используем эту возможность для проведения некоторых интенсивных консультаций со всеми ключевыми потребителями энергоресурсов в мире о том, как мы видим нынешнюю картину... как нам всем эффективно убедить ОПЕК+ сделать то, что должно с поставками», — пояснил он.

В случае, если нефтеперерабатывающие страны не услышат призывов от энергопотребителей, по словам американского чиновника, страны начнут обсуждение и проработку ответных мер.

Ранее Байден заявил коллегам из стран G20 о необходимости иметь «адекватное» предложение топлива на мировом рынке в условиях глобального перехода к экологически чистым источникам энергии.

В середине октября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США оказывает влияние на страны-участницы Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с целью снижении цен на топливо на энергетических рынках. Она пояснила, что это одна из мер, которые администрация США принимает для снижения высоких цен на топливо в стране.