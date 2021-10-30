Британский зоопарк извлек пользу из фекалий животных

Зоопарк Marwell Zoo в Великобритании подключил один павильон к энергии из навоза

Сотрудники британского зоопарка Marwell Zoo решили спасти планету от вредных выбросов и извлечь пользу из фекалий животных. Навоз стал источником «чистой» энергии, к которой подключили один из павильонов на территории заповедника. Подробности об инициативе опубликованы на сайте организации.

Marwell Zoo стал первым зоопарком в Великобритании и в мире, где прибегли к такому способу утилизации продуктов жизнедеятельности животных. Каждое утро работники убирают навоз из вольеров и относят на переработку — там его измельчают, сушат и спрессовывают в брикеты, которые служат топливом для парового котла на биомассе. С помощью этой системы в зоопарке отапливают выставку «Энергия жизни: тропический дом» (Energy for Life: Tropical House).

Новый способ энергоснабжения позволит организации сократить ежегодные выбросы углекислого газа на 220 тонн и сэкономить на подорожавшем ископаемом топливе, которое сейчас питает некоторые помещения. Зоопарк уже снизил уровень эмиссий на 77 процентов, по сравнению с 2008 годом. В перспективе переработанный навоз будет обеспечивать энергией все павильоны на территории заповедника.

Неожиданное применение коровьему навозу нашли в США. Американский ученый придумал использовать фекалии для опреснения воды. Для этого он нагрел их до 1,7 тысячи градусов Цельсия и превратил в материал с высокой впитывающей способностью. Полученная субстанция под воздействием солнечного света фильтрует морскую воду и делает ее пригодной для питья.