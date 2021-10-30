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В Санкт-Петербурге и Ленобласти начали действовать новые меры из-за COVID-19

В Санкт-Петербурге и Ленобласти вступили в силу новые ограничения из-за коронавируса
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Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Санкт-Петербурге начали действовать новые ограничения, которые ввели городские власти на период с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с распространением COVID-19. Об этом сообщается на сайте Смольного.

Они касаются сферы общественного питания, розничной торговли, а также объектов развлечения и досуга — перечисленные предприятия приостановят свою работу. Будут закрыты кинотеатры, библиотеки, фитнес-клубы, бассейны, бани, аквапарки, детские игровые комнаты и ледовые катки. Приостановят работу салоны красоты, за исключением парикмахерских. В зоопарках будут доступны только территории на открытом воздухе.

Запрещено проведение спортивных, культурных и зрелищных мероприятий. Помимо этого, будет приостановлена работа внутреннего водного транспорта.

Аптеки и продуктовые магазины работают как обычно, в детских садах — только дежурные группы

Аптеки, продуктовые магазины, кафе на вокзалах, АЗС и производственные столовые продолжат свою работу. Услугами других торговых точек можно будет воспользоваться, заказав блюда навынос или доставку. Стоматологические и ветеринарные клиники перейдут на оказание экстренной помощи. В детских садах останутся дежурные группы, они будут функционировать с 1 по 3 ноября.

Государственные образовательные учреждения будут обязаны перевести на удаленку 70 процентов сотрудников. Для частных компаний в этой сфере требование носит рекомендательный характер.

В театры и отели пускают с QR-кодом

Посетить музеи и театры города можно будет только по QR-кодом или со справкой о медотводе от вакцинации.

QR-код или ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за три дня, потребуют в отелях, пансионатах, домах отдыха и санаториях города.

Ленинградская область также ужесточила ограничения

Согласно постановлению правительства Ленинградской области, с 30 октября по 7 ноября не будут работать торговые центры площадью более 36 тысяч квадратных метров. Исключение сделано только для аптек и продуктовых магазинов. Фуд-кортам разрешено готовить только навынос.

В регионе также не будут работать ночные клубы, отменены все концерты. С 8 ноября посетить их можно будет по QR-кодам.

Заселиться в отель, а также попасть в кинотеатр, цирк шапито, фитнес-клуб, стоматологию, бассейн или баню можно будет только с QR-кодом, ПЦР-тестом или экспресс-тестом.

В ресторанах, кафе и парикмахерских у работников и посетителей должен быть либо QR-код, либо ПЦР-тест. Это требование не распространяться на заведения, оформившие «ковид-паспорт».

В музеи и театры также можно попасть только при предъявлении QR-кода, медотвода от прививки или отрицательного ПЦР-теста.

МФЦ с 30 октября по 7 ноября работают в регионе в обычном режиме, но по ограниченному перечню услуг.

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