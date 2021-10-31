Женщина родила семикилограммового младенца

Жительница Великобритании Черрала Митчелл (Cherral Mitchell) родила ребенка весом семь килограммов, пишет The Sun. 31-летняя женщина забеременела, несмотря на то, что имела противозачаточную спираль.

Мальчика, появившегося на свет 28 октября после 38 недель вынашивания, назвали Альфой (Alpha). Черрала и ее 35-летний супруг Тайсон Митчелл (Tyson Mitchell) воспитывают еще троих детей. «Мы не думали, что он будет таким большим. Все были удивлены, когда у него показалась голова. Мой муж Тайсон сказал: "Боже мой, он коренастый"», — призналась мать. Родители считают, что Альфа похож на тыкву, так как родился перед самым Хэллоуином. Ребенок стал третьим по величине младенцем в Великобритании.

В конце августа в Южной Африке у 20-летней женщины родилась дочь с «синдромом Бенджамина Баттона» — прогерией, при которой организм преждевременно стареет. Девочка родилась с деформированными руками и морщинистой кожей. Врачи диагностировали ей синдром Гетчинсона-Гилфорда.