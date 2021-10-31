Межполовой бой в MMA вызвал отвращение фанатов

В Польше провели поединок MMA между мужчиной и женщиной

В Польше был организован межполовой поединок по правилам смешанных единоборств (MMA) между Петром Лисовским и Улой Шекач. Об этом сообщает SportBible.

Схватка прошла в рамках бойцовского вечера промоушена MMA-VIP. Противостояние завершилось победой Лисовского техническим нокаутом. Он броском опрокинул соперницу на настил и обрушил на нее град ударов. Также в рамках турнира состоялся еще один поединок между мужчиной и женщиной.

Поединки прошли в пятницу 29 октября. После публикации в Twitter отрывков этих боев, фанаты MMA раскритиковали организаторов таких противостояний. У многих межполовые схватки вызвали отвращение.

«Сразу два межполовых поединка. Просто отвратительно», — написал пользователь JinnysJoe.