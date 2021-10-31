Россиянка побывала в США и рассказала о позорящих соотечественников вещах

Российская туристка побывала в США и назвала вещи, которые не только выдают соотечественников в стране, но и считаются позорными или грубыми. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница отметила, что пристальное разглядывание незнакомых людей, которое, по словам девушки, распространено в России, считается неприемлемым в США. По наблюдениями туристки, чтобы избежать конфронтации, американцы часто отводят взгляд, делают вид, что проверяют телефон, носят темные очки и никогда не останавливаются рядом с другой машиной на красный свет светофора.

Также россиянка предостерегла мужчин от ношения обтягивающих плавок на пляже. По ее словам, американцы предпочитают свободные плавательные шорты разной длины. «Чаще всего обтягивающие плавки носят спортсмены и люди нетрадиционной ориентации. Если вы себя не нашли в этой категории, лучше не надевать такие плавки», — объяснила автор блога.

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Кроме того, девушка рассказала, что использование аварийного сигнала автомобиля в качестве жеста благодарности на дороге в США расценивается как сигнал неисправности с машиной и может сбить с толку других водителей. Вместо этого россиянка советует поднять руку, высунув ее из окна. Еще одна особенность, которая выдает отечественных туристов — способ парковки.

«В Америке паркуются только передним бампером к бордюру. Достать что-то из багажника так проще, поэтому для американцев такой способ парковки привычнее», — пояснила путешественница.

Помимо прочего, в США считается дурным тоном оставлять в заведениях маленькие чаевые (менее 20 процентов от суммы заказа), так как это может быть расценено как недовольство обслуживанием. Также россиянка напомнила о соблюдении дистанции при разговоре — неприемлемо слишком близко стоять к незнакомым людям.

Ранее в сентябре российская путешественница отдохнула на популярном курорте в США и описала его фразой «туристов здесь ненавидят». Девушка провела отпуск на острове Мауи в штате Гавайи и отметила, что жители региона напомнили ей сочинцев.