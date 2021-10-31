Машины ДПС захотели оснастить «умной» системой надзора

Руководство МВД захотело оснастить машины дорожно-постовой службы (ДПС) «умной» системой надзора и изучает такую возможность, сообщает ТАСС.

«Научный центр безопасности дорожного движения МВД России в 2021 году проводит исследование по теме "Научно обоснованные предложения по использованию интеллектуальной патрульной системы при надзоре за дорожным движением», — ответили в ведомстве на запрос агентства.

Также там добавили, что по итогам этой научной работы руководством МВД будет рассматриваться вопрос о целесообразности внедрения интеллектуальной системы надзора.

Глава ГИБДД Михаил Черников ранее называл подобные системы «умными балками». По его словам, установленные на них камеры смогут выявлять в потоке нарушителей и числящиеся в угоне автомобили.