Jay-Z, Foo Fighters и Тину Тернер включили в Зал славы рок-н-ролла

В американском Кливленде прошла 36-я церемония включения исполнителей в Зал славы рок-н-ролла. В этом году культовой премии удостоились рэпер Jay-Z (настоящее имя — Шон Кори Картер), группа Foo Fighters и певица Тина Тернер, сообщает агенство Reuters.

Отборочный комитет рассматривал 16 кандидатур, в числе которых оказались музыканты Iron Maiden и New York Dolls. В определении лауреатов премии участвовали около 1000 экспертов, среди которых музыкальные критики и другие деятели шоу-бизнеса.

По информации агентства, репер Jay-Z стал первым сольным рэп-исполнителем, которого включили в Зал славы при жизни. Тина Тернер и фронтмен Foo Fighters Дейв Грол попали в престижный музыкальный список во второй раз. Грола включили в Зал славы рок-н-ролла в 2014 году в составе группы Nirvana, где он был барабанщиком. Исполнительница Кэрол Кинг в 1990 году также была включена в Зал славы, но в качестве автора песен, а не исполнителя.

Ранее стало известно, что основатель рок-группы The Everly Brothers Дон Эверли скончался в возрасте 84 лет. Группа 15 раз попадала в десятку хит-парада США и 35 раз — в Billboard Hot 100. В 1986 году братьев включили в Зал славы рок-н-ролла, в 1997 году исполнители получили почетную «Грэмми» за особый вклад в музыку. Дуэт наиболее известен по таким песням, как Cathy’s Clown, All I Have To Do Is Dream, Love Hurts, Crying In The Rain.