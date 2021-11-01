Киргизия объяснила полет президента на частном самолете устарелостью Ту-154

Власти Киргизии объяснили полет президента Садыра Жапарова в Глазго на частном самолете тем, что британские власти сочли Ту-154 устаревшим и отказались его принимать. Об этом сообщает портал 24.kg.

Жапаров 31 октября отправился на Глобальный климатический форум. Он вылетел из аэропорта Манас на реактивном самолете бизнес-класса Embraer Lineage 1000 дубайской компании, о чем стало известно при изучении данных с сайта flightradar24.com.

В администрации киргизского лидера пояснили, что принимающая сторона сообщила, что самолет ТУ-154, на котором обычно летает Жапаров, считается технически устаревшим и не отвечает международным требованиям, поэтому принять его на аэродроме Глазго никакой возможности нет.

При этом информация поступила в последний момент, и новый самолет пришлось искать срочном порядке. В администрации заверили, что лететь на частном самолете оказалось дешевле.