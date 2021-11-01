Разоблачен мошеннический сайт по продаже ПЦР-тестов на коронавирус

Журналисты издания 47news разоблачили мошеннический сайт, который торгует поддельными результатами ПЦР-тестов на коронавирус. Им удалось попасть в «админку» ресурса, где находится база данных и генерируются фальшивые документы. Аферисты работают под брендами известных лабораторий — «Инвитро», «Гемотест» и «АрхиМед».

В конце октября там было собрано 4230 клиентов поддельного «АрхиМеда», 4175 «Инвитро» и 265 « Гемотеста». На каждого из них заполнялась карточка с личными данными, датой взятия образца и выполнения теста, а также якобы решениями врача.

Журналистам 47news легко удалось завести карточку на поддельного Ивана Ивановича и скачать фальшивую справку об отрицательном тесте на коронавирус в формате pdf. Отмечается, что продумана также процедура ее предъявления. На документе есть QR-код, который ведет на вход в личный кабинет якобы на сайте настоящей компании.

Заказать фейк можно на сайтах, которые копируют дизайн настоящих компаний. Так, настоящий сайт «АрхиМеда» — labarhimed.ru. Клоны: arhimedlab.net.ru, arhimedlab.info. У «Инвитро» настоящий — invitro.ru, а поддельный — invitro.net.ru. У «Гемотеста» настоящий — gemotest.ru, а ненастоящий — gemotest.group.

Издание отмечает, что эти ресурсы работают с марта 2021 года, и за этот период было сделано около девяти тысяч подделок. Клиенту, заполнившему личные данные, предлагается за 2550 рублей (экспресс-диагностика за три часа) или за 1600 (за 24 часа) получить мошеннический документ на указанное имя, предварительно оплатив его в корзине. 47news добавил, что цены за услуги аферистов меньше, чем у официальных компаний, проводящих тестирование в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово.

Ранее Минцифры РФ предложило проверять QR-коды с помощью специального приложения, назвав этот способ единственным федеральным решением. Отмечается, что для проверки подлинности сертификата вакцинированного или переболевшего COVID-19 необходимо использовать приложение «Госуслуги Стопкоронавирус». Данный способ является единственным, который может подтвердить оригинальность сертификата на всей территории России.