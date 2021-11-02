В России начали готовиться к атакам на выборы президента

«Лига безопасного интернета» зафиксировала первые попытки подготовки к дискредитации выборов президента России. О начале атак сообщила глава организации Екатерина Мизулина, передает ТАСС.

«Мы все с вами движемся в сторону серьезного события — президентских выборов 2024 года. "Лига безопасного интернета" уже фиксирует технически первые попытки подготовки к дискредитации этого выборного процесса, связанного с президентской кампанией 2024 года», — отметила Мизулина.

По ее словам, «Лига безопасного интернета» в ходе избирательной кампании 2021 года заметила и выявила свыше 20 тысяч фейков. Глава ведомства считает, что многие недооценивают опасность распространения ложной информации о выборах. «Их смысл более глубокий, их основная задача — увеличение недоверия к выборам и выборным институтам, дискредитация избирательной системы в целом, попытка оттолкнуть наших граждан от участия в избирательных процессах», — объяснила она.

О фейковых атаках на выборы в Госдуму в сентябре сообщал руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием координационного совета при Общественной палате России Александр Малькевич. По его словам, городом-лидером по числу фейков стал Санкт-Петербург, в двух районах которого избиратели получали пять бюллетеней сразу якобы потому, что голосование проходит по трем уровням.

Выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября. По итогам обработки 100 процентов протоколов победу одержала партия «Единая Россия», набрав 49,82 процента голосов. На втором месте оказалась КПРФ с 18,93 процента. Также в парламент прошли ЛДПР (7,55 процента), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (7,46 процента) и «Новые люди» (5,32 процента).