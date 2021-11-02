Инфекционист Минздрава заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 в регионах России

Ситуация с коронавирусом в большинстве регионов России ухудшается. Об этом заявил внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава профессор Владимир Чуланов, его цитирует РИА Новости.
По его словам, только в 12 российских регионах фиксируется стабилизация ситуации c COVID-19 и снижение уровня заболеваемости.
Чуланов подчеркнул, что в России развернуто 299 тысяч коек для пациентов с COVID-19, большинство из которых уже занято.
Ранее глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко оценил влияние нерабочих дней на ситуацию с COVID-19. По его словам, новые меры против распространения коронавируса улучшили эпидемиологическую обстановку в стране. Положительная динамика позволяет надеется, что нагрузка на здравоохранение снизится, подчеркнул министр.