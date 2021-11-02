Девушку обругали за фото в откровенной одежде на мемориале жертвам Холокоста

Девушка сфотографировалась в откровенной одежде на мемориале жертвам Холокоста в Берлине и подверглась критике в соцсетях. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Создатель аккаунта influencersinthewild опубликовал видео, в котором показал женщину, устроившую фотосессию на одной из серых плит, установленных в память о евреях — жертвах нацизма. На размещенных кадрах она позирует с распущенными волосами, в кроп-топе и облегающих легинсах для занятий спортом.

Публикация блогера стала вирусной и набрала больше 13 миллионов просмотров. Зрители обругали неподобающее поведение незнакомки в многочисленных комментариях под постом. «У меня нет слов от ужаса. Современное поколение в одном ролике», «Я бы прервала их фотосессию и выгнала оттуда!», «Полнейшее неуважение», «Такое поведение просто неприемлемо, я бы точно выгнала их», «Она делает снимок для соцсетей практически на трупах», «Какой кошмар», — высказывались пользователи сети.

В июле 2019 года россиянка забралась на памятник жертвам холокоста ради фото. Сообщалось, что полиция ищет женщину, которая устроила фотосессию на мемориале жертвам фашизма в Ростове-на-Дону. Памятник, у которого позировала незнакомка, установлен в бывшем поселке Змиевская балка. В 1942 году во время Великой Отечественной войны там были убиты около 30 тысяч человек.