Пограничники поймали украинца с иконой на спине

Украинские пограничники задержали следовавшего в Россию киевлянина с приклеенной к спине клейкой лентой иконой Андрея Первозванного в серебряной ризе. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

По данным ведомства, контрабандиста поймали во время проверки автомобиля Mercedes, прибывшего в пункт пропуска «Сеньковка» ночью. В ходе тщательного обыска сотрудники пограничной службы обнаружили у мужчины крупные суммы незадекларированной валюты (около 2,4 миллиона рублей), а также элемент старинной посуды с клеймом «Карл Фаберже» и автограф Сальвадора Дали с сертификатом.

Автомобиль, валюта и предметы, которые, вероятнее всего, имеют культурно-историческую ценность, были временно изъяты таможней. Обстоятельства нарушения выясняются.

В конце октября Федеральная служба безопасности (ФСБ) изъяла у жительницы Якутии почти семь килограммов рассыпного золота. Установлено, что подозреваемой является жительница города Нерюнгри 1960 года рождения. По данным ФСБ, россиянка планировала сбыть сырье в другом регионе, для чего привезла его на привокзальную площадь городского железнодорожного вокзала. Стоимость изъятого золота оценивается примерно в 32 миллиона рублей.