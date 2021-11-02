На Украине поищут «свой рецепт» для урегулирования ситуации в Донбассе

Вице-премьер Украины Резников: нужно найти «свой рецепт» для урегулирования в Донбассе

Украине придется самостоятельно искать способы урегулирования ситуации в Донбассе, так как ни одна известная модель по разрешению конфликтов в мире не отвечает особенностям войны на востоке Украины. Такое мнение высказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий республики Алексей Резников.

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По его словам, Киеву придется найти свой, уникальный, выход для окончания войны, опираясь лишь на общие принципы и отдельные элементы общепринятых мировых тактик. Он отметил, что в процессе решения проблемы Украина должна стремиться обеспечить защиту своих национальных интересов.

«Мой главный вывод за время работы в должности таков: Украине придется найти свой рецепт разрешения конфликта и реинтеграции людей и территорий, которые сейчас временно оккупированы Россией», — подчеркнул Резников. Политик также подвел итоги деятельности министерства по реинтеграции, напомнив про защиту прав жителей Донбасса, увеличение финансовой помощи жителям временно оккупированных территорий и прочее.

В сентябре в Министерстве обороны Украины сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы к эскалации напряженности в Донбассе со стороны России, однако брать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) военным путем Киев не будет.

По информации оборонного ведомства, силовой сценарий урегулирования конфликта в Донбассе невозможен из-за позиции украинских властей, стремящихся к дипломатическому разрешению вопроса.