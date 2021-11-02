Вернувшийся домой мужчина обнаружил новых владельцев

Британец Майк Холл вернулся домой и обнаружил там новых владельцев, которые занимались ремонтом его собственности. BBC News выяснил, что дом Холла был продан мошенниками.

Майк Холл работал далеко от дома в Уэльсе, но недавно ему пришлось вернуться домой в британский город Лутон после звонка обеспокоенных соседей. Мужчине сообщили, что в его доме кто-то находится. Попав туда, Холл обнаружил, что из его собственности вынесли все вещи и начали ремонт. «Я был в шоке от того, что в доме не было никакой мебели; вся мебель, ковер, шторы — все исчезло», — рассказал Холл в интервью на радио BBC Radio 4. Родственник нового хозяина дома заявил Холлу, что он вторгся в чужую собственность и должен немедленно уйти.

Изначально полиция не подозревала наличие аферы, поскольку в реестре земельного кадастра было указано имя нового владельца. Правоохранительные органы не произвели никаких арестов и лишь посоветовали Холлу связаться со своим адвокатом. Расследование BBC News показало, что личность британца была украдена и использована для продажи дома и хранения вырученных средств в банке — 131 тысячи фунтов (178,6 тысячи долларов). Для этого аферисты использовали водительские права Холла. Были найдены также записи телефонных переговоров мошенников.

Британский земельный кадастр сообщил, что ежегодно регистрируется «очень небольшое количество мошеннических транзакций», несмотря на все усилия по их полному устранению. В прошлом году ведомство выплатило жертвам мошенничества в общей сложности 3,5 миллиона фунтов (4,7 миллиона долларов).

Похожий случай произошел в Москве. Злоумышленники украли квартиру у 87-летнего пенсионера, убедив мужчину отдать им паспорт. Москвич нашел в почтовом ящике извещение о необходимости замены документа. В нем говорилось, что имеющийся паспорт нужно положить в почтовый ящик, а взамен туда же положат новый. Так пенсионер получил поддельный документ, а с помощью реального паспорта мошенники заключили сделку купли-продажи.

