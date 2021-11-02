Среда обитания
 
Последние новости
Путин заметил ситуацию с беспилотниками у границ России
Турция назвала заказчиком покушения на чеченского боевика советника Кадырова
Цена на газ в Европе подскочила после решения «Газпрома»
Власти российского региона заявили о готовности ввести локдаун
Названы лучшие направления для путешествий в 2022 году
Поклонская отметит Новый год в Кабо-Верде песнями под гитару
Сантехник установил камеры в ванных клиентов для подглядывания и попал в тюрьму
Иммунолог рассказал о единой рекомендации по ревакцинации в Европе и России
На Украине раскрыли причины давления Зеленского на Медведчука
Новости партнеров
Прослушать новость

Вернувшийся домой мужчина обнаружил новых владельцев

Вернувшийся домой британец обнаружил делавших ремонт новых хозяев
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Russell Boyce / Reuters

Британец Майк Холл вернулся домой и обнаружил там новых владельцев, которые занимались ремонтом его собственности. BBC News выяснил, что дом Холла был продан мошенниками.

Майк Холл работал далеко от дома в Уэльсе, но недавно ему пришлось вернуться домой в британский город Лутон после звонка обеспокоенных соседей. Мужчине сообщили, что в его доме кто-то находится. Попав туда, Холл обнаружил, что из его собственности вынесли все вещи и начали ремонт. «Я был в шоке от того, что в доме не было никакой мебели; вся мебель, ковер, шторы — все исчезло», — рассказал Холл в интервью на радио BBC Radio 4. Родственник нового хозяина дома заявил Холлу, что он вторгся в чужую собственность и должен немедленно уйти.

Изначально полиция не подозревала наличие аферы, поскольку в реестре земельного кадастра было указано имя нового владельца. Правоохранительные органы не произвели никаких арестов и лишь посоветовали Холлу связаться со своим адвокатом. Расследование BBC News показало, что личность британца была украдена и использована для продажи дома и хранения вырученных средств в банке — 131 тысячи фунтов (178,6 тысячи долларов). Для этого аферисты использовали водительские права Холла. Были найдены также записи телефонных переговоров мошенников.

Британский земельный кадастр сообщил, что ежегодно регистрируется «очень небольшое количество мошеннических транзакций», несмотря на все усилия по их полному устранению. В прошлом году ведомство выплатило жертвам мошенничества в общей сложности 3,5 миллиона фунтов (4,7 миллиона долларов).

Похожий случай произошел в Москве. Злоумышленники украли квартиру у 87-летнего пенсионера, убедив мужчину отдать им паспорт. Москвич нашел в почтовом ящике извещение о необходимости замены документа. В нем говорилось, что имеющийся паспорт нужно положить в почтовый ящик, а взамен туда же положат новый. Так пенсионер получил поддельный документ, а с помощью реального паспорта мошенники заключили сделку купли-продажи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сосед-наркоман украл из подъезда старинную лестницу
В Крыму полицейский украл квартиру у 89-летней россиянки
Риелтор похитила десятки миллионов рублей и попала под суд
Другие материалы рубрики
Среда обитания00:0116 августа

Точка невозврата.

Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
12:0130 октября

Раскрыты масштабы будущего падения ставок аренды жилья в Москве

08:5930 октября

В Китае запретят строительство небоскребов в небольших городах

07:2030 октября

Британский зоопарк извлек пользу из фекалий животных

Среда обитания00:04 9 сентября

Всем по коробке.

Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
06:2130 октября

Мировых лидеров призвали вкладывать триллионы в спасение планеты

05:2030 октября

Европа прекратит давать деньги загрязнителям планеты

04:5630 октября

Названы имеющие право на получение бесплатного жилья категории россиян

Среда обитания00:03 1 сентября

Смертельный сквозняк.

Как замазывание щелей и замена гнилых труб спасет человечество от глобальной катастрофы?
20:5629 октября

Ариана Гранде избавилась от дома менее чем через полтора года после покупки

20:3929 октября

Россияне массово заинтересовались переездом в Испанию

20:0729 октября

Для здания по проекту Захи Хадид в Москве нашли покупателя

Россия
Похороны Сталина«Они боятся его даже мертвого»
60 лет назад тело Сталина тайно вынесли из Мавзолея и похоронили. Кому это было нужно?
Ученые обнаружили новое лекарство от COVID-19.
В США оценили эффективность 48 препаратов для борьбы с COVID-19
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября.
Деньги бизнесменам, выплаты блокадникам, полеты в Таиланд и другие страны
«Дом будто ножом срезало»
60 лет назад СССР взорвал «Царь-бомбу» — самую мощную в истории. Что помнят о взрыве очевидцы?
Все материалы
Мир
Защита по MH17 обвинила прокуратуру Нидерландов в утаивании информации
Кто теперь угнетен?
США и Европа годами боролись за права ЛГБТ. Почему это привело общество к расколу и конфликтам?
В ФРГ оценили риск войны между Россией и Украиной из-за «Северного потока-2»
Проблемы первого мира.
Как борьба за равноправие и либеральные ценности привела к расколу в западном обществе?
Джонсон сравнил мировых лидеров с Джеймсом Бондом и предупредил об апокалипсисе
Названа возможная причина столкновения машины с группой детей в Германии
Франция 60 лет контролировала бывшие колонии в Африке.
Как ее потеснили российские наемники?
Все материалы
Бывший СССР
«Мы не можем жить во вражде»
Зачем Зеленский хочет встречи с Путиным и на что он готов, чтобы сохранить власть?
«Было очень страшно»
30 лет назад в СССР начались межэтнические конфликты. Какими их запомнили очевидцы и участники?
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Все материалы
Экономика
В Германии рассказали о рухнувших ценах на газ в Европе после одной фразы Путина
Не ставят крест.
Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир?
Подсчитаны траты на геномную регистрацию мигрантов в России
Доходные игры.
Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин?
В Германии рассказали об обвалившей цены на газ в Европе фразе Путина
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
В Германии призвали ускорить ввод «Северного потока-2» в эксплуатацию
Все материалы
Силовые структуры
В убийстве семьи банкира Яхонтова заподозрили его бывшего бизнес-партнера.
Подозреваемого задержали в Белоруссии
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«На его спине чертили пентаграмму»
Как чемпионку России по биатлону обвинили в ритуальном убийстве школьника
Все материалы
Наука и техника
Доказана эффективность третьей дозы вакцины Pfizer против коронавируса
Скрытая угроза.
Искусственный интеллект научили искать опасные генетические мутации. Как это работает?
Apple объяснила отсутствие сенсорного экрана в ноутбуках
Спутники будущего.
Фантасты десятилетиями обещают появление роботов вокруг нас. Когда это станет реальностью?
Обнаружена причина прогрессирования болезни Альцгеймера
Диетологи рассказали об идеальных для похудения осенних продуктах
«Китайская Tesla» показала летающий автомобиль.
Какими станут машины будущего и когда они массово поднимутся в воздух?
Все материалы
Спорт
Глава UFC ужаснулся работой судьи из России на турнире
Камила Валиева«Наши девочки лучшие — это факт»
Российские фигуристки завоевали все медали на этапе Гран-при в Канаде
Глава UFC отреагировал на слова Федора Емельяненко о себе
Петр Ян«Все знают, кто здесь чемпион»
Петр Ян вернул титул на турнире UFC 267. Другие российские бойцы тоже не подвели
Хасбик устроил потасовку с Абдурозиком после UFC 267
Фигуристка Валиева прокомментировала победу в Гран-при
Все материалы
Культура
Вскрытие покажет.
«Армия мертвецов» Зака Снайдера обзавелась воровским приквелом. Почему он лучше оригинала?
Бенедикт Камбербэтч сыграет отравленного российского офицера ФСБ Литвиненко
Барашек, будь человеком.
Как исландский электрик снял один из самых необычных фильмов года — об овцах, людях и овцелюдях?
Зарубежные театры выступят в России в рамках «Больших гастролей»
Светлана СветличнаяАктриса Светличная нашлась в Москве на съемках ток-шоу.
Ее несколько дней искали полиция, Бастрыкин и родственники
Брэд Питт проиграл в суде Анджелине Джоли
Предскажи мне это.
Культовые романы Азимова превратили в космическую «Игру престолов». Что из этого вышло?
Все материалы
Интернет и СМИ
Facebook заблокировал страницу основателя Gulagu.net
Доктор Мясников раскрыл неожиданную причину кашля
«Мы просто зомби»
Миллионы людей во всем мире страдают от одиночества и тревоги из-за соцсетей. Как с этим бороться?
На картах Google нашли место с популярной заставки для Windows
Мужчина переехал в столетний дом и обнаружил пугающую находку
Лицом к лицу.
Как технологии распознавания лиц сделают мир безопаснее и изменят жизнь человечества?
«Будущее уже наступило»
Как умные дома и умные города изменят жизнь миллиардов людей по всему миру?
Все материалы
Ценности
Женщина потратила три миллиона рублей ради внешности Барби
«Это демонстрация свободы»
Мужчины с древности носили каблуки. Почему это вновь стало модным?
Кейт Миддлтон вышла на публику в платье за сотни тысяч рублей и старых туфлях
«Японские Меган и Гарри»
Как дочь императора отказалась от роскоши ради любви и лишилась титула принцессы
Пресс Дженнифер Лопес удивил фанатов
Блогерша показала целлюлит на снимках без ретуши и восхитила фанатов
Колинда Грабар-Китарович и Яков Китарович«Дипломат, который может подоить корову»
Как президент Хорватии отказалась от роскоши и стала народной героиней?
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Сексуально озабоченного четырехметрового аллигатора изолировали от сородичей
«Политики просто хотят нас рассорить»
История россиянки, которая случайно переехала в Грузию и влюбилась в нее
Пара нашла способ экономить деньги и начала жить в чужих домах
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Мужчина катался на лодке, заметил в воде голую женщину и спас ее от смерти
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Диетолог назвала продукты для улучшения сна
Все материалы
У Ford Bronco появилась 400-сильная заводская версия для пустынных гонок
Каким бывал Range Rover: самые экзотические версии
Электрокар, пикап, кабриолет, броневик, лимузин и рестомод
В Москве предложили ввести штраф за превышение скорости на 5 км/ч
Настоящие рамные внедорожники, которые нужны России
Их ждут тверские болота и карельские леса
Самая дешевая модель Geely снова покинула Россию
Много дыма и огня: как закрывали сезон Российской дрифт серии
Охваченный пламенем Nissan 370Z и впечатления Цареградцева
Российским водителям разрешат оплачивать только треть штрафа
Все материалы
Среда обитания
Названы регионы России с самыми доступными частными домами
Звезда «Уральских пельменей» рассказала о жизни в съемной квартире в Москве
Своя атмосфера.
Мировые лидеры ищут способ спасти планету на конференции в Глазго. Что может предложить Россия?
Прохор Шаляпин отказался вернуть квартиры родителям покойной жены
Ролик «Don't Choose Extinction»Миллионы людей не верят в глобальное потепление.
Почему человечество отрицает очевидные угрозы и не боится катастроф?
Раскрыто влияние климатических проектов на экономику России
Любимому курорту богачей предсказали исчезновение.
Почему Мальдивы уходят под воду и можно ли их спасти?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«В пирог все завернешь»
Каким был свадебный торт на Руси?
«Мурман — земля необитаемая»
Как влияет на здоровье климат Крайнего Севера и как с ним справляются местные жители?
Селение Тиб. Башни Боциевых. Средние века. Памятник истории и архитектуры федерального значения. Справа — семейное святилище. «Это место силы нашего рода»
Молодежь Северной Осетии сама восстанавливает родовые башни. Как и зачем они это делают?
Возвращаясь к истокам.
О чем снимают татарские режиссеры и почему это заслуживает внимания
Город-герой Севастополь.
Как советским войскам удалось отстоять город во время Великой Отечественной войны?
«Сушите весла!»
Что такое сапбординг и где находятся лучшие места для этого спорта в России?
Кавказская пицца:
почему россиянам так полюбились осетинские пироги и где их делают по древним рецептам
Все материалы