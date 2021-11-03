Из аэропорта Нижнего Новгорода вылетели все задержанные самолеты

Из нижегородского аэропорта Стригино в Москву вылетели все самолеты, которые накануне были перенаправлены туда из-за сильного тумана. Об этом пишет «Московский комсомолец».

«По данным оперштаба, который занимается вопросами дальнейшей перевозки пассажиров, на среду, 3 ноября, 34 рейса уже улетели, еще несколько, как ожидается, вылетят позднее», — сообщает издание. Отмечается, что полностью туман над столицей еще не рассеялся, однако по сравнению со вчерашним днем видимость намного лучше, в связи с чем ситуация в аэропортах Москвы постепенно стабилизируется.

По информации на 08:35 по московскому времени, в столице задержано или отменено около 65 рейсов. При этом больше половины из них приходится на Домодедово.

Во вторник, 2 ноября, сообщалось, что в общей сложности более 140 рейсов задержали и отменили в трех аэропортах Москвы из-за плохих погодных условий. Помимо этого, более 30 самолетов ушли на запасные аэродромы.