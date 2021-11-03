Тело женщины нашли в чемодане через четыре дня после ее свадьбы

Тело женщины обнаружено в чемодане рядом с детской площадкой в Англии

В английской деревне Лайтклифф, Западный Йоркшир, тело женщины было найдено в чемодане рядом с детской площадкой через четыре дня после ее свадьбы. Об этом сообщает Yorkshire Live.

В среду, 27 октября, Доун Уокер вышла замуж за 45-летнего возлюбленного Томаса Нута. Спустя несколько дней, в воскресенье, неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что обнаружил чемодан с телом женщины. Вскоре выяснилось, что тело принадлежало Уокер.

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По данным The Sun, мать троих детей умерла от удушья. По подозрению в убийстве задержан позвонивший в участок мужчина. По словам сотрудника полиции, активные поиски других подозреваемых не ведутся.

Друзья и близкие вспоминают Уокер как щедрую, заботливую и добрую женщину.

Ранее сообщалось, что вдовец убирал в доме после смерти жены и нашел мертвых детей. Известно, что в браке у пары не родилось детей, однако у женщины были два ребенка от первого брака.