В Евросоюзе потратят миллионы евро на просвещение грузин

Еврокомиссия выделила 5 миллионов евро на информирование жителей Грузии о деятельности ЕС

Еврокомиссия собирается нанять специалиста для Грузии, который расскажет о действующих в стране проектах и инициативах Евросоюза. На такую деятельность планируют потратить пять миллионов евро, передает RT.

Новый тендер ЕС требует от подрядчика проведения информационных кампаний, создания высококачественных материалов и публикаций, оказания поддержки представителям Брюсселя на местах. Это делается для повышения эффективности программ ЕС в Грузии.

Одно из условий Еврокомиссии — широкий охват граждан страны. Там подчеркивают, что о действующих программах должны узнать не только жители столичного Тбилиси, но и всех регионов Грузии.

Ранее Грузия не смогла получить от ЕС финансовую помочь в размере 75 миллионов евро из-за провала реформы в сфере правосудия. Изначально правительство Грузии решило самостоятельно отказаться от этих денег, на что в Брюсселе ответили, что и так не собирались их выделять.