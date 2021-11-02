Стало известно о возможном ухудшении состояния Саакашвили

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили может ухудшиться в любую минуту. Об этом заявил его личный врач Николоз Кипшидзе, передает «Интерфакс».

Он прокомментировал состояние бывшего грузинского лидера, продолжающего голодовку в Руставской тюрьме, и предупредил о возможном ухудшении его здоровья.

При этом Кипшидзе отметил, что Саакашвили успел похудеть на 20 килограммов и отказался от приема любых лекарств, не связанных с голодовкой.

«В последние три дня он не сдает анализы и отказывается от встреч с врачами консилиума. Мы должны быть готовы к любым сценариям», — подчеркнул врач.

Ранее девушка Саакашвили, депутат Верховной Рады Елизавета Ясько сообщила, что состояние здоровья экс-президента Грузии значительно ухудшилось. По ее словам, политик пока держится, однако его голодовка не может продолжаться вечно. При этом происходящее с ним Ясько назвала позором грузинских властей.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. В стране он был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Грузинские власти также неоднократно обвиняли политика в организации массовых беспорядков. В октябре, после восьми лет эмиграции, Саакашвили вернулся на родину, однако был задержан силовиками и помещен в тюрьму, где объявил голодовку, которая продолжается уже больше месяца.