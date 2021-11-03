Американская компания отказалась от добычи газа в Черном море

Румыния выкупит долю американского ExxonMobil в газовом месторождении в Черном море

Румынская государственная компания Romgaz выкупит долю американского нефтегазового гиганта ExxonMobil в разработке глубоководных месторождений природного газа в Черном море Neptun Deep. Об этом со ссылкой на заявление Бухарестской фондовой биржи пишет Bloomberg.

ExxonMobil откажется от своей 50-процентной доли за 1,06 миллиарда долларов. Управлять предприятием станет действующий совладелец, румынская компания OMV Petrom. Продажа состоится после одобрения акционеров Romgaz SA.

Американская компания впервые инвестировала в месторождение в 2008 году. С того момента оба акционера потратили более 1,5 миллиарда долларов на разведку и оценку проекта.

В OMV Petrom надеются, что после смены владельцев правительство Румынии сможет принять необходимые изменения в налоговом законодательстве. Совладелец неоднократно предупреждал, что 2021 год является решающим для перспектив проекта.

Ранее о намерении наладить полноценную добычу газа в Черном море к 2023 году сообщили власти Турции. Еще 2020 году президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что национальные компании начнут разрабатывать месторождение объемом 400 миллиардов кубометров.