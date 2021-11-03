11-летний рыбак поймал крупного золотого каранга и установил два мировых рекорда

В Австралии мальчик поймал огромного золотого каранга на удочку с лодки родителей

В Австралии 11-летний мальчик поймал на удочку огромного золотого каранга и стал мировым рекордсменом. Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации спортивного рыболовства (IGFA).

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Макс Грассо рыбачил вместе с родителями с семейной лодки у берегов штата Западная Австралия в районе поселка Поинт-Самсон. Вскоре рыбаку попалась на крючок крупная рыба. После нескольких минут борьбы Грассо удалось вытащить свой улов на борт.

Добычей юного рыболова стал крупный золотой каранг весом 11 килограммов 60 граммов. Позже выяснилось, что Грассо установил сразу два мировых рекорда — он стал рекордсменом IGFA по ловле золотых карангов среди мужчин и обновил рекорд среди юниоров.

Золотые каранги относятся к лучеперым рыбам и водятся в тропических и субтропических водах Индийского и Тихого океанов. Они могут вырастать до 120 сантиметров в длину и весить до 15 килограммов.

Ранее сообщалось, что рыбак из Венгрии поймал в Красном море гигантского странствующего групера. Вес его улова оказался вдвое больше мирового рекорда.