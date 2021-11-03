На Украине предложили убрать пост президента

Украина по форме правления должна быть парламентской республикой, а пост президента следует полностью убрать. С таким предложением в эфире телеканала «Украина 24» выступил украинский журналист Дмитрий Гордон, комментируя позицию выступающего за жесткую президентскую республику секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.

По его словам, на Украине установлена парламентско-президентская республика, но при этом государством почему-то руководит офис президента. Кроме того, отметил журналист, руководители страны единолично не справляются с возложенной на них ответственностью.

«Я против того, что на Украине были президенты, и выступаю за то, чтобы Владимир Зеленский был последним президентом», — заявил Гордон. Он добавил, что если Зеленский сам инициирует процесс голосования в парламенте за смену политического строя, его имя будет славиться во всех учебниках истории.

Ранее Данилов выступил за введение жесткой президентской республики и подчеркнул, что личная ответственность крайне важна для резких преобразований страны. Он считает, что личность играет огромную роль в процесс развития страны, а переход к парламентско-президентской форме правления возможен только в условиях устоявшейся демократии.

Согласно действующей конституции, Украина — парламентско-президентская республика. Президент отвечает за внешнюю политику, национальную безопасность и оборону, а парламент — за все остальное.