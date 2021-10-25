На Украине выступили за жесткую президентскую республику

Киеву необходимо ввести жесткую президентскую республику, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. В интервью «РБК-Украина» он выступил за введение такой формы правления и подчеркнул, что личная ответственность крайне важна для резких преобразований страны.

Согласно действующей конституции, Украина — парламентско-президентская республика. Президент отвечает за внешнюю политику, национальную безопасность и оборону, а парламент — за все остальное. При таком государственном устройстве президента должен избирать парламент, считает Данилов. Однако, по его мнению, это лишит украинских избирателей права выбора лидера страны. Выйти из ситуации можно, если перейти на президентскую республику.

«В нашей истории трудно найти факты, когда без личности можно было сделать рывок вперед. Это не только в нашей истории. Сегодня все страны фактически создают личности», — объяснил свою поддержку президентской республики Данилов. Переход же к парламентско-президентской форме правления возможен только в условиях устоявшейся демократии, пояснил секретарь СНБО.

Тенденции к усилению президентской власти замечают в разных сферах жизни на Украине. 20 октября телеведущая украинского телеканала «UA: Перший» заявила, что украинские власти пытаются контролировать редакционную политику СМИ в стране. 19 октября Государственное бюро расследований Украины выдвинуло новые обвинения против лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука. 7 октября по инициативе президентской партии «Слуга народа» в отставку был отправлен спикер Верховной Рады Украины.