Побывавшая в США россиянка рассказала правду об отношении американцев к русским

Россиянка побывала в США и рассказала, что местные не испытывают негатива к русским

Российская блогерша Екатерина Новикова, проживающая в Кремниевой долине и путешествующая по США, рассказала правду об отношении местных жителей к русским. Своими наблюдениями она поделилась с «Лентой.ру».

Так, девушка побывала в Северной Калифорнии и заметила, что большинство жителей региона — дружелюбные и спокойные люди, которые не испытывают никакого негатива по отношению к туристам из России. «Скорее, наоборот — многие при знакомстве отвечают что-то в стиле "а у меня бабушка\троюродная тетя\жена дяди из Калининграда\Одессы\Санкт-Петербурга" или просят рассказать, как сейчас обстановка в России», — уточнила она.

При этом россиянка отметила, что американцы не осуждают людей, которые плохо говорят на английском. «Никто не будет косо смотреть на туриста, путающегося в английских падежах, ведь многие сами недавно приехали в США», — пояснила девушка.

Она также добавила, что у местных жителей необычное отношение к дружбе, и русскому человеку непросто такое понять. «Раскрывать душу местные не стремятся — многим проще рассказать о своих мыслях и проблемах психологу, чем поболтать по душам с друзьями», — поделилась Новикова.

Ранее российская путешественница провела отпуск на популярном курорте в США и рассказала, что местные недоброжелательно относятся к отдыхающим. Так, девушка полетела на остров Мауи в штате Гавайи и отметила, что жители региона напомнили ей сочинцев. По ее словам, местным не нравится, что приезжие шумят и мусорят.