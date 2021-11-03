В Windows 11 замедлили меню

Пользователи новой ОС от Microsoft рассказали о проблеме замедления контекстного меню. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Как стало известно журналистам, неизвестная ошибка приводит к замедлению функции контекстного меню, которое появляется по нажатию на правую кнопку мыши. В большинстве случаев задержка меню у пожаловавшихся на баг пользователей составляет около половины секунды, однако все равно заметна.

«Эта ошибка, по-видимому, связана с изменениями, внесенными в проводник и контекстное меню», — отметили специалисты. Авторы объяснили проблему тем, что в Windows 11 появились обновленные проводник и меню, что могло повлиять на быстродействие системы. «В контекстном меню есть множество параметров, которые никогда не используются большинством пользователей, что может вызвать проблемы с производительностью», — говорится в заметке.

Microsoft уже отреагировала на проблему и выпустила обновление, которое в настоящий момент тестируется участниками программы предварительной оценки.

В начале октября стало известно, что обновление Windows до новой версии замедляет производительность процессоров AMD. Мощность оборудования может ухудшиться примерно на 15 процентов, что особенно заметно в играх.