В Крыму оголившиеся россиянки пришли в кафе и возмутили пользователей сети

В Крыму две туристки пришли в кафе в раздельных бикини и возмутили пользователей сети

В Крыму российские туристки пришли в кафе в одних купальниках и возмутили пользователей сети своим внешним видом. Соответствующее видео опубликовал автор блога о путешествиях TrueStory Travel на платформе «Яндекс.Дзен».

На опубликованных кадрах видно двух женщин в бикини, сланцах и панамках ярких цветов — они стоят у линии раздачи еды в столовой. «Заметил в Крыму, что люди часто заходят в кафе в купальниках. Почему-то они считают это нормальным. А что думаете вы?» — подписал ролик автор.

Подписчики блогера негативно высказались в адрес россиянок. «Представляю, как противно местным жителям несколько месяцев в году смотреть на таких туристов», «Это отсутствие воспитания», «Эти люди не уважают ни себя, ни окружающих», «Неужели сложно накинуть на себя что-нибудь?», «От таких картин аппетит пропадает», — писали они.

Другие пользователи сети встали на сторону женщин. «Что в этом ужасного? На берегу очень много забегаловок, зашел, купил и вышел. Дайте хоть на море телу подышать», «Идите лесом. Люди кайфуют. И правильно делают. На отдыхе это нормально», «Вообще-то в кафе на пляжах по всему миру всегда так!» — аргументировали юзеры.

Ранее в сентябре пассажирка прошлась в купальнике по аэропорту и вызвала недоумение среди пользователей сети. Так, она появилась в аэровокзале в раздельном зеленом купальнике с небольшой сумкой и рюкзаком. При этом девушка использовала средства индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции.