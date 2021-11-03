Раскрыты подробности убийства трех бездомных подростками в Тверской области

Подростки из Конакова в Тверской области, подозреваемые в убийстве трех бездомных, на допросе раскрыли подробности, как устроили пожар, пишет Life.ru.

По словам мальчиков, все произошло случайно. На допросе они признались, что хотели развести костер на улице, но был сильный ветер. Тогда школьники решили сделать это в заброшенном доме. Источник издания уточнил, что организатором поджога выступил 13-летний мальчик. Он принес из дома зажигалку и дезодорант для розжига влажных «дров». Коробки они нашли вместе с 11-летним другом. Школьники разожгли огонь на первом этаже здания. По их словам, они не подозревали о том, что на втором этаже ночевали бездомные — двое мужчин и женщина.

Дети сбежали с места происшествия, где заживо сожгли трех человек, однако после прибытия сотрудников МЧС старший из подростков пришел и признался, что поджог устроил он. Школьники добавили, что хотели потушить костер, но их спугнул прохожий. Дети воспитываются в полных благополучных семьях, в школе их знают как примерных учеников.

Ранее сообщалось, что пожар возник из-за аэрозольного баллончика, который подожгли и закинули внутрь здания. На месте происшествия нашли три трупа.