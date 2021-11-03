Российская телеведущая высказалась о работе с диктором Игорем Кирилловым

Российская телеведущая Ангелина Вовк на церемонии прощания с диктором Игорем Кирилловым высказалась о совместной работе с ним. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Вовк, руководя дикторским отделом в окружении множества красивых женщин со своим характером, Кириллову приходилось проявлять дипломатические способности, чтобы в коллективе всегда поддерживалась доброжелательная атмосфера.

Телеведущая выразила благодарность диктору за то, что он поддержал ее на старте карьеры на телевидении. «Он был одержим мыслью о том, чтобы я вела информационную программу, хотя я убеждала его в том, что это не моя стезя, потому что любила музыкальные и детские передачи», — вспомнила Вовк, считавшая в то время, что никак не годится для работы в информационных программах.

О смерти Игоря Кириллова стало известно утром 30 октября. Диктор скончался на 90-м году жизни. По предварительной информации, причиной смерти стали осложнения, вызванные тромбозом нижних конечностей.

Игорь Кириллов начал работу на телевидении в 1957 году. С 1968 по 1989 года он возглавлял дикторский отдел на Первом канале. Ведущий также с 1965 года вел телевизионную трансляцию парадов на Красной площади.