Россиянка поехала в США и описала страну фразой «цены зашкаливают вообще на все»

Российская блогерша Екатерина Новикова, проживающая в США и путешествующая по стране, описала ее фразой «цены зашкаливают вообще на все». Своими наблюдениями она поделилась с «Лентой.ру».

Девушка поехала в Северную Калифорнию и удивилась тому, как простые бармены, парикмахеры, уборщики и менеджеры могут выживать в этом месте. «Хорошая двухкомнатная квартира в Редвуд-Сити и его окрестностях обойдется в 3500-4000 долларов в месяц. Это только аренда, без ЖКХ. Аренда отдельно стоящих домов начинается от 4000 долларов и уходит в бесконечность», — рассказала она.

При этом, по ее словам, две чашки кофе в Кремниевой долине обходятся в 20-25 долларов, а ужин на двоих без алкоголя — в 100 долларов. «К тому же здесь за все принято оставлять чаевые, желательно 15-20 процентов. Важно учитывать и налоги: во всей Америке сверху стоимости вы доплатите еще и налог штата, налог с продажи и еще какой-нибудь налог», — пояснила путешественница.

Россиянка также выяснила, что бензин в регионе стоит 85 рублей за литр, а аренда автомобиля на неделю — 200-350 долларов. «Цены здесь зашкаливают вообще на все. Кроме авокадо», — резюмировала автор.

В сентябре российская туристка провела отпуск в штате Гавайи, США, и рассказала о завышенных ценах на популярном курорте. По словам девушки, от жизни на острове Мауи больно «в сердце и в кошельке», поскольку набор обычных продуктов в супермаркете обходился ей в 300 долларов.