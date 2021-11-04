Посол Боливии в Парагвае неудачно пошутил в интернете и лишился работы

Опубликовавший в TikTok шутку посол Боливии в Парагвае Марио Кронембольд (Mario Cronembold Aponte) лишился должности, об этом говорится в заявлении пресс-службы министерства иностранных дел страны.

Политика уволили за неудачную шутку в интернете с понедельника, 1 ноября. Спор вызвала публикация дипломата в TikTok, где он в комической форме отзывается об одной из культурных традиций Парагвая. Посол рассказал своим подписчикам об употреблении национального напитка терере. При этом он имитировал парагвайский акцент. В среду, 3 ноября, палата депутатов Парагвая признала, что публикация является оскорбительной. После Кронембольда признали персоной нон-грата.

Ранее компания на Филиппинах выдала сотруднику фабрики NexGreen Enterprise в Валенсуэле Расселу Маносе жалование в десятках мешков с деньгами. Его двоюродный брат разместил в социальных сетях фотографии с монетами, и история получила огласку. В ситуацию вмешался мэр города Рекс Гатчалан, назвавший действия фабрики «оскорбительными».