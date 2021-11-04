Российским водителям напомнили о неожиданных штрафах из-за предметов в машине

Юрист Спесивцев напомнил о штрафах за перевозку определенных грузов и предметов в машине

Юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Александр Спесивцев в беседе с агентством «Прайм» напомнил, что российские водители могут получить неожиданный штраф из-за предметов в машине.

Эксперт напомнил, что в соответствии с российским законодательством, перевозка определенных грузов и предметов в автомобиле запрещена. Оштрафовать водителей могут за перевозку немаркированного алкоголя объемом более 10 литров, оружия, мяса и туш животных, полученных в результате незаконной охоты, а также за самовольно выкопанные в лесу и парковых зонах деревья и кустарники.

Также юрист заявил, что за перевозку оружия в случае, если это не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, водитель может получить штраф в размере от 500 до 1000 рублей с конфискацией оружия или без таковой. При нарушении правил перевозки, транспортировки оружия и патронов к нему, россиянам грозит административный штраф от 1000 до 5000 рублей.

Ранее сообщалось, что в России появится новый штраф для водителей, который составит три тысячи рублей. Штраф придется заплатить за опасное вождение. К такому вождению относится резкое перестроение сразу через две полосы движения, несоблюдение дистанции, скоростные обгоны, когда это носит системный характер.