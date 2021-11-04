Лукашенко пообещал усиление региональной группировки войск России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что Москва и Минск усилят региональную группировку войск Союзного государства. Об этом политик рассказал в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства, его слова приводит ТАСС.

«Как показали последние события, региональная группировка войск союза является надежным щитом безопасности не только для наших стран, но и для всего постсоветского пространства», — подчеркнул белорусский лидер, отметив, что он и его российский коллега Владимир Путин не скрывают намерений усиливать эту группировку в будущем.

Ранее Лукашенко объявил о том, что Белоруссия и Россия начинают перезагрузку совместного экономического пространства. «Жизнь не стоит на месте. Все мы в той или иной степени осознаем необходимость дальнейшего движения вперед по пути союзного строительства. Тем самым обеспечивается защита интересов Белоруссии и России в общемировом пространстве», — заявил он.