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Лукашенко пообещал усиление региональной группировки войск России и Белоруссии

Лукашенко: региональная группировка войск союза является надежным щитом безопасности
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Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что Москва и Минск усилят региональную группировку войск Союзного государства. Об этом политик рассказал в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства, его слова приводит ТАСС.

«Как показали последние события, региональная группировка войск союза является надежным щитом безопасности не только для наших стран, но и для всего постсоветского пространства», — подчеркнул белорусский лидер, отметив, что он и его российский коллега Владимир Путин не скрывают намерений усиливать эту группировку в будущем.

Ранее Лукашенко объявил о том, что Белоруссия и Россия начинают перезагрузку совместного экономического пространства. «Жизнь не стоит на месте. Все мы в той или иной степени осознаем необходимость дальнейшего движения вперед по пути союзного строительства. Тем самым обеспечивается защита интересов Белоруссии и России в общемировом пространстве», — заявил он.

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