Россия предостерегла от перекладывания вины на сербов за Боснию и Герцеговину

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предостерег от попыток переложить вину за происходящее в Боснии и Герцеговине на сербов. По его словам, ситуация в регионе обостряется из-за безответственных действий внешних игроков, передает ТАСС.

«Ситуация усугубляется безответственными действиями ряда внешних сил. В результате все достижения многолетнего и многотрудного процесса межнационального примирения оказались под серьезной угрозой», — подчеркнул дипломат, выступая на заседании Совета Безопасности.

Небензя указал, что Россия как один из гарантов Дейтонских соглашений не может оставаться безучастной к ситуации и призвал не возлагать вину за беспрецедентное за весь послевоенный период обострение внутриполитической ситуации в Боснии и Герцеговине только на сербов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на новый закон, внесенный в уголовный кодекс Боснии и Герцеговины: согласно ему, отрицание геноцида в Сребренице становится уголовно наказуемым.

Законопроект был инициирован Высоким представителем в Боснии и Герцеговине Валентином Инцко, покидающим свой пост. По словам Захаровой, такие действия — вмешательство во внутренние дела страны. Кроме того, закон противоречит статусу Инцко, который должен быть объективным посредником мирного процесса, и нарушает договоренности Руководящего комитета, который следит за развитием событий в Боснии и Герцеговине.

