Евросоюз призвали расширить

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время визита в Белград предложила расширить Евросоюз. Она призвала вступить в ЕС страны Западных Балкан, сообщает РИА Новости.

По словам Меркель, она знает о существующем представлении о процессе евроинтеграции: некоторые называют ее медленной, поскольку к потенциальным членам ЕС появляются новые требования. Однако заметен ряд результатов и прогресс, подчеркнула она.

«Но все страны-члены ЕС должны иметь в виду, что есть большой геостратегический интерес, чтобы все эти страны были приняты в ЕС», — отметила канцлер Германии.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не готова вступить в Евросоюз. В Сербии хотят решить вопрос Косово и найти компромисс в диалоге.

13 сентября Вучич торжественно встретил Меркель в аэропорту Белграда, а позже принял ее в правительственном комплексе «Палата Сербия». Лидеры двух стран провели переговоры за закрытыми дверями и сделали ряд заявлений для СМИ.

14-14 сентября Меркель прибудет с визитом в Сербию и Албанию, где встретится с лидерами двух стран, а также с руководителями Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и самопровозглашенной республики Косово.