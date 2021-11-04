Доставленная с болями в животе в больницу девочка родила ребенка от брата

В Уэльсе 12-летняя девочка, доставленная в больницу с болями в животе, вскоре родила ребенка. Позже выяснилось, что его отцом является ее родной брат, сообщает Daily Mail.

В Королевском суде Суонси отметили, что ей было всего 11 лет, когда ее изнасиловал 14-летний брат. Также там сообщили, что братья и сестры росли в неблагополучной семье, в которой родители практически не контролировали своих детей. Девочка призналась, что не хочет возвращаться домой после произошедшего, а мечтает жить нормальной жизнью девочки ее возраста и хочет, чтобы у ее ребенка была лучшая жизнь.

По словам адвоката, родители создали в семье культуру «секретности и лжи» и размытые сексуальные границы, что и привело к данному инциденту. Он предложил суду вынести приговор обвиняемому, не связанный с лишением свободы, отметив, что заключение юноши под стражу «мало что даст, но будет стоить ему очень дорого». В итоге подростка обязали два года посещать специалиста, который будет наблюдать за его психологическим состоянием, а также его зарегистрировали в качестве сексуального преступника на срок 30 месяцев.

Ранее стало известно, что в Индии 17-летняя девушка скрыла беременность от родителей и родила у себя комнате, пользуясь видеоинструкциями с YouTube. Инцидент произошел в городе Коттаккал, штат Керала, на юге страны. Индианка родила ребенка 20 октября, однако известно об этом стало только через два дня, когда родители услышали крики новорожденного из комнаты дочери.