Бизнес-омбудсмен призвал разрешить в России все одобренные ВОЗ вакцины

Бизнес-омбудсмен Титов: все прививки от COVID-19, одобренные ВОЗ, нужно разрешить в РФ

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов призвал разрешить к ввозу и использованию в России все одобренные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцины от COVID-19. Его слова приводит РИА Новости.

Бизнес-омбудсмен отметил, что правительство готово признать зарубежные препараты, однако на условиях взаимности. Он подчеркнул, что в нынешней сложной ситуации не следует идти на принцип, нужно сделать исключение и не ждать, пока зарубежная бюрократия одобрит российские прививки.

«Потом "посчитаемся" и предъявим друг другу претензии, когда эта зараза отступит. Но не сейчас!» — заключил Титов.

В настоящее время ВОЗ одобрены вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm и Sinovac.

Ранее депутат Госдумы Федот Тумусов заявил, что желающим прививаться иностранными препаратами от COVID-19 гражданам можно разрешить это делать при условии, что они начнут платить. Парламентарий является сторонником подхода, согласно которому можно разрешить использование в стране общепризнанных во всем мире вакцин. «Это коммерческий проект, пусть привозят, создают необходимые условия хранения, но только платно», — сказал он.

