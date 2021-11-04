Российская семиклассница забеременела во второй раз

В Москве семиклассница забеременела во второй раз от 26-летнего мужчины

Российская школьница Алина пришла в одну из московских больниц на плановое обследование и узнала, что беременна. Девочке 15 лет, для нее это вторая беременность. Об этом сообщает KP.RU.

Акушер-гинеколог обнаружил, что семиклассница находится на 16-17 неделе беременности. Уточняется, что девочка рассказала врачам, что полгода назад уже родила сына и назвала его Сергеем. Врачи установили, что несовершеннолетняя мать забеременела через два месяца после первых родов. Медики обратились в полицию.

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних установили, что отец первого ребенка Алины расстался с девочкой. Через несколько месяцев после расставания она снова начала ходить на свидания. Так школьница познакомилась с новым мужчиной, отцом второго ребенка — 26-летним Никитой.

Молодого человека взяли под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста»).