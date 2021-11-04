В Абхазии потребовали уволить главу МВД

Участники митинга в Сухуме (Абхазия) потребовали отправить в отставку министра внутренних дел республики Дмитрия Дбара. Уволить главу МВД призвали после драки в конце сентября, передает ТАСС.

«Единственным способом стабилизации ситуации, возвращения ее в правовые рамки по-прежнему является отставка министра внутренних дел и справедливое разбирательство инцидента», — говорится в резолюции протестующих. Акция протеста началась в четверг, 4 ноября, участие в ней принимают несколько сотен человек, отмечает РИА Новости.

Поводом для недовольство граждан послужил тот факт, что Дбар получил взыскание от президента республики за инцидент со стрельбой в Сухуме, однако после этого остался на должности главы МВД. Прокуратура Абхазии в свою очередь объявила, что состава преступления в действиях Дбара не было.

Речь идет об инциденте, который произошел 30 сентября. Все началось с того, что депутат парламента Гарри Кокая открыл стрельбу из пистолета на набережной Сухума рядом с рестораном, где президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов праздновали День победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов и День независимости. На место происшествия прибыли правоохранители и глава МВД, Кокая оказал им сопротивление. Между депутатом и министром произошла драка, в результате которой Кокая получил телесные повреждения. Позднее в тот же день другой депутат парламента Алмасхан Ардзинба открыл огонь у здания МВД.

В итоге председатель оппозиционно настроенной республиканской общественной организации ветеранов грузино-абхазской войны 1992-1993 годов «Аруаа» Темур Гулия обвинил Дбара в том, что он и его сотрудники жестоко избили не только Кокая, но также и ветеранов и инвалидов войны.